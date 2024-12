Ilrestodelcarlino.it - Multe in via del Colle. Scontro residenti-Comune

Rabbia tra i cittadini della Ponticella per una serie dielevate ad una fila di auto parcheggiate nella notte tra il 30 novembre e l’1 dicembre scorsi. A parlarne, a sostegno dei, sono i consiglieri di opposizione FdI Fabio Schiassi e Alessandro Sangiorgi: "Nella mattinata di domenica scorsa è stato un tam tam di segnalazioni, messaggi, chiamate di cittadini arrabbiatiin via del(Ponticella alta), che si sono svegliati con sanzioni per divieto di sosta elevate in tutta la via la notte prima. Se le sanzioni sono supportate dal Codice della Strada, ciò che fa arrabbiare sono alcune domande che isi stanno legittimando ponendo: come mai proprio di notte? Come mai, andando a memoria, finora non sono state mai elevate? Se, come da Codice della Strada, tale sosta non è consentita, quale area l’Amministrazione pensa di adibire alla sosta stessa di questi veicoli?".