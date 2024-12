Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese indietro col tempo, posizione incertissima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:48 Anche se ilnon lo aiuta,appare piuttosto tranquillo allaera, non sembra avere particolare senso della pressione addosso.11:45 Il problema dicontinua a essere l’orologio: 51 minuti per lui dalla 17a alla 40a mossa. Però abbiamo visto come ilè stato più volte in grado di gestire in maniera mirabile tali ristrettezze, anche creando situazioni non scontate.11:42 Non sono rari i commenti che paragonano questa partita a una avelocissimo, con la differenza che siamo di fronte al match per il Campionato del Mondo. Nondimeno, parliamo di unadavvero inconsueta per la cadenza classica.11:40 Adesso perc’è una vasta gamma di mosse prive di alcun problema, ma per lui si ripresenta il problema di cosa fare.