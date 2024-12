Donnapop.it - Laura Freddi e Sonia Bruganelli, è guerra tra le due ex di Bonolis: ecco il botta e risposta

Leggi su Donnapop.it

Cosa è successo, di nuovo, fra? Le due ex di Paoloun tempo erano amiche, ma a quanto pare, adesso la situazione è decisamente cambiata.Di recente si è tornati a parlare del rapporto fra le due donne; in occasione della sua intervista di Belve, l’ex moglie diha parlato di un lato oscuro di. Nello studio di Francesca Fagnani, infatti, ha detto queste parole: “da quando mi sono separata ha tirato fuori una certa vitalità, va nei programmi a parlare di me, scrive i post sulle mie gesta a Ballando con le Stelle”.E ancora, poi,ha aggiunto: “Prima era tutta carina, ora invece. E pensare che l’ho proposta io al Grande Fratello per sostituirmi“. In effetti, nello studio de La Volta Buona, l’ex compagna storica di Paoloaveva parlato della, svelando di non aver mai avuto un rapporto profondo con lei.