L’Asl scende in campo | Le visite per l’idoneità non siano obbligo e fastidio

Prato, 4 dicembre 2024 – Un Paese adeguatamente civile si vede anche da segnali precisi, piccoli e al tempo stesso grandi. La prevenzione per vivere pienamente lo Sport è un valore che va coltivato, rispettato ed attuato. “Invece spesso la visita sportiva, fondamentale per svolgere l’attività in serenità, è vissuta come un, come un. non dovrebbe essere così. E’ lo scatto culturale che dobbiamo fare tutti insieme: cittadini e istituzioni”, parola di Nicola Mochi, direttore della Struttura complessa Medicina dello Sport delToscana Centro. Passi avanti sono stati fatti neldella prevenzione. A volte sono stati drammi e tragedie a dare l’accelerazione verso il massimo rigore. “Lavoriamo su due fronti: la visita persportiva fondamentale” per il passaporto della salute “e i defibrillatori in tutti gli impianti sportivi con la presenza sempre di chi sa utilizzarli” specifica Mochi.