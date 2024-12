Quotidiano.net - Kiev, Mosca obbliga soldati a suicidarsi in situazioni critiche

Leggi su Quotidiano.net

russi schierati al fronte hanno l'ordine diinper non arrendersi, e ricevono dai loro comandanti istruzioni su come farlo: lo rivela la Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino (Gur), come riporta Ukrinform. "Il titolo (del manuale, ndr) invita a 'mantenere la dignità fino alla fine' e descrive l'algoritmo perusando un'arma da fuoco o una granata - si legge nel rapporto -. Il 'soldato della Grande Russia', se si trova ad affrontare una situazione critica, ha l'ordine di spararsi alla tempia, sotto il mento o in fronte". Le istruzioni, prosegue il Gur, sottolineano che "è importante mantenere la calma e premere con sicurezza il grilletto". E se non ci sono armi o munizioni disponibili, aiviene consigliato di usare una granata.