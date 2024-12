Ilrestodelcarlino.it - Gran Reno, presidio interforze per Natale

Ha preso il via nel fine settimana appena passato l’operazione "Sicuro" nel centro commerciale Shopvilledi Casalecchio. In pratica, con l’avvicinarsi delle feste natalizie la Questura di Bologna ha predisposto l’organizzazione di una serie di servizistrutturati e mirati. Obiettivo: garantire a consumatori e visitatori la possibilità di fare acquisti in sicurezza e di fruire in modo tranquillo e normale degli spazi interni dell’area commerciale di Shopvillee anche di quelli esterni. "In particolare – si legge in un comunicato della Questura di Bologna – nel corso del pomeriggio di sabato 30 novembre, un funzionario dell’Upgsp (Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico) ha diretto un servizio nell’area del, coordinando alcuni equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, un team cinofili della Guardia di Finanza e personale della Polizia LocaleLavino.