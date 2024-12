Ilrestodelcarlino.it - "Fondi dal Qatar". Chiesta l’assoluzione per il presidente della moschea

L’intervento di Hassan Samid,del Centro di cultura islamica di Ferrara e provincia, sarebbe nei limiticontinenza e quindi da ritenersi non diffamatorio. È la conclusione alla quale è arrivata la procura che, ieri, ne ha chiestonell’ambitodiscussione del processo che lo vede imputato per diffamazione ai danni di due frequentatori del centro. Secondo l’impianto accusatorio, ilavrebbe offeso la reputazione delle parti lese attraverso un video diffuso su un gruppo Whatsapp di frequentatori del luogo di culto, nel quale si diceva che la vecchia direzione avrebbe cercato di legare laall’Ucoii, associazione che "avrebbe ricevuto finanziamenti legati al terrorismo dal". Il difensore di Samid, l’avvocato Vittorio Zappaterra, si è associato alle richieste del pm mentre i legali delle persone offese hanno insistito per la condanna.