Finocchi striglia i suoi | Buona prestazione ma troppo tardi Dobbiamo essere forti

Unaarrivata. In poche parole è questa la sintesi del match di domenica scorsa tra Terranuova Traiana e Poggibonsi secondo il direttore generale Simone. "Il Poggibonsi - ha spiegato a margine della gara casalinga il dirigente - ha fatto una grande partita: hanno saputo difendere bene e poi ripartire. Noi fino a che non abbiamo subìto il gol degli avversari non abbiamo fatto quello che dovevamo fare ed è sicuramente un aspetto da tenere in considerazione. Quando si stavano accontentando dello 0-1 abbiamo iniziato a trovare le misure e gli spazi giusti per fare la partita mettendoci voglia e grinta. Non si può però partire male e sperare poi di rimediare in corsa. Il risultato è legittimo eaccettare la sconfitta lavorando fin da subito per affrontare mentalmente le altre gare".