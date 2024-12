F1 | in vendita a 600 milioni la collezione di monoposto di Ecclestone

Leggi su Sportface.it

L’ex patron della Formula 1, con un patrimonio personale stimato in 2 miliardi di sterline, Bernieaggiungerà presto al suo conto corrente una cifra che potrebbe superare il 600di euro. Lo farà vendendo la sua incredibilesegreta didi Formula 1, 69 esemplari tra cui auto iconiche raramente mostrate in pubblico. La, ospitata in un grande capannone blindato, abbraccia 70 anni di sport della massima categoria, spaziando dalla Vanwall VW10 di Stirling Moss a numerose iconiche Ferrari vincitrici del campionato mondiale e a tutte le Brabham diquando aveva il suo team. Ci sono modelli come la Brabham-Alfa Romeo BT46B con il ventilatore posteriore progettata da Gordon Murray, e l’iconica Ferrari 312 di Niki Lauda.Ma ci sono anche la 375 F1 vincitrice del Gran Premio d’Italia di Alberto Ascari, la Dino prima nel campionato mondiale con Mike Hawthorn, proveniente dall’Henry Ford Museum a cui era stata donata.