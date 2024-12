Oasport.it - F1, GP Abu Dhabi 2024: numeri, statistiche, curiosità. Chi non parte dalla prima fila è spacciato!

Leggi su Oasport.it

Per l’undicesima stagione consecutiva (e per la tredicesima volta negli ultimi sedici anni), il Mondiale di Formula Uno si chiude con il Gran Premio di Abu. Raramente, però, la gara è stata decisiva per le sorti iridate. I titoli assegnati negli Emirati Arabi Uniti sono stati solo quattro (2010, 2014, 2016, 2021). È anche vero che nell’ultimo caso si sono toccati livelli iperuranici di pathos.L’evento è giunto alla sua 16ma edizione, essendo stato istituito nel 2009. Dopodiché, non ha mai mancato l’appello del Circus. Figlio della globalizzazione della F1, il suo concepimento avvenne nel 2007. Servirono però due anni di gestazione per completare un faraonico autodromo sull’isola di Yas, situata a una trentina di chilometri da Abu.Questa gara è dotata di una caratteristica unica.