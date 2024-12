Quotidiano.net - Corea del Sud nel caos, le ripercussioni nell’Indopacifico. “E ora cresce il rischio escalation”

Roma, 4 dicembre 2024 – Una decisione clamorosa, dettata da motivazioni esterne e interne, che ha introdotto un pericoloso elemento di destabilizzazione in un quadrante geopolitico già abbastanza critico, foriero di manifestazioni interne, ma anche conseguenze sulla regione indo-pacifica, dove si teme soprattutto per il rapporto fra Taiwan e Cina. Francesco Sisci, sinologo e direttore dell’Appia Institute, spiega quali siano i rischi connessi alla dichiarazione della legge marziale indel Sud. Un post tratto dal profilo X di Global Defense Agency / Asgard Intel+++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK Professor Sisci, da che cosa è stata dettata questa decisione clamorosa? “Ladel Sud sconta, ormai da tempo, unante tensione con ladel Nord, oltre che unante tensione interna.