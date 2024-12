Compagnie aeree, quali sono le più sostenibili? Sul podio Air France, Ita in fondo alla classifica

Leggi su Open.online

Poco più di una compagnia aerea su dieci (il 13%) ha un piano per la transizione verde e l’uso dei carburanti. Lo rivela uno studio pubblicato da Transport&Environment, associazione europea che si occupa di trasporti età. Lastilata da T&E arriva a meno di un mese dall’entrata in vigore dell’etichetta Ue che indica le prestazioni ambientali dei voli e permette ai passeggeri di confrontare le emissioni di CO2 delle diverseper ciascuna rotta. Delle 77valutate, soltanto dieci stanno facendo sforzi concreti per sostituire il cherosene fossile, ossia il principale tipo di carburante che viene usato oggi per far volare gli aerei. Le restanti 67 non hanno un vero piano per la riduzione delle emissioni o l’acquisto di carburanti alternativi e più