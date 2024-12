Lanazione.it - Alluvione, Faggi: "Risorse dalla Regione per la cassa di Vainella, presto i lavori"

Prato, 4 dicembre 2024 - LaToscana ha dato il via al finanziamento delladi espansione per il torrente Vella in località, tra l’abitato di Figline e quello di Villa Fiorita-Galceti. Lo ha comunicato il vicesindaco Simoneai cittadini alluvionati che ieri sera, 3 dicembre, hanno partecipato all’assemblea pubblica organizzata dal Comune di Prato per fare il punto sugli interventi realizzati e quelli in programma dopo la disastrosadel 2 novembre 2023. La nuova vasca ha una capienza di 50mila metri cubi di acqua ed è pensata per incamerare il flusso che arriva da monte quando il Bardena non riceve più perché in piena e per rallentare il deflusso verso valle lungo il tratto tombato del Vella stesso. Il Vella, entrando nelladi espansione, viene normalmente deviato nel Bardena.