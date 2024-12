Tarantinitime.it - A Montemesola si accende il Natale! Illuminato tutto il centro storico

Tarantini Time QuotidianoGrande attesa aper l’accensione delle luminarie e dell’albero di, in programma per domenica 8 dicembre, giorno dell’Immacolata. Come di consueto, tutta la cittadinanza è chiamata in Piazza IV Novembre, dove l’accensione dell’albero didarà il via alle festività. Un momento tanto atteso, sopratdai bambini che potranno recarsi nella casetta di Babboa consegnare la loro letterina. Un evento che vede il coinvolgimento di alcune associazioni che insistono sul territorio e che è reso possibile grazie alla generosità delle aziende del territorio che, attraverso il bando sponsor istituito dal Comune da qualche anno a questa parte, contribuiscono all’allestimento delle vie del, per donare luce e magia ai montemesolini.