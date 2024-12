Lapresse.it - Vietnam, imprenditrice Truong My Lan condannata a morte per maxi frode da 11 miliardi

Inl’immobiliareMy Lan è stataper unaquantificata in 12,5di dollari (11,8di euro), quasi il 3% del Pilita del 2022.era stataad aprile ma aveva presentato un ricorso che è stato respinto da Tribunale di Ho Chi Minh. La sua condanna apotrebbe essere commutata in ergastolo se rimborsasse tre quarti del denaro sottratto in quello che è il più grande caso dinel Paese. Le accuseIn qualità di presidente della società immobiliare Van Thinh Phat, Lan ha controllato illegalmente la Saigon Joint Stock Commercial Bank tra il 2012 e il 2022 e ha autorizzato 2.500 prestiti che sono costati alla banca 27di dollari di perdite. Secondo i media statali, questi prestiti arrivavano nelle sue tasche e la donna li usava per corrompere i funzionari che non facevano domande sulle sue attività.