Tre condanne a Bologna per estorsione e usura

Tempo di lettura: 2 minutiSi è concluso con treil processo di primo grado davanti al collegio di giudici del Tribunale di, presieduto da Massimiliano Cenni, nato dall’indagine dei carabinieri denominata ‘Cinque per mille’. Nel dettaglio sono stati condannati a sei anni, pered, due cugini di 62 e 59 anni, mentre la moglie di uno di loro, 59enne, è stata condannata a due anni solo per(con pena sospesa). Accolte le richieste di pena della Procura (pm Augusto Borghini), mentre è caduta l’aggravante del metodo mafioso.Vittima dei tre, tutti napoletani, una imprenditrice bolognese con una attività nel settore immobiliare, che era stata costretta a pagare mille euro al mese per 5 anni ai suoi creditori, per ripagare a un tasso d’interesse del 76% un debito di 20mila euro.