Traffico Roma del 03-12-2024 ore 17 | 30

LuceverdeBuonasera Bentrovati in studio Sonia cerquetani incidente sulla diramazionesud della A1 file tra San Cesareo Monte Porzio direzione raccordo anulareintenso con code lungo le due carreggiate del raccordo anulare in particolare in interna tra Cassia Veientana e Salaria e poi dalla Bufalotta La Tiburtina è in carreggiata esterna Aurelia Pontina e Anagnina lunghe Code in uscita dasulla via Flaminia da Corso di Francia a raccordo anulare file sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni e direzione Stadio Olimpico tra Nomentana e Salaria code a tratti sul percorso Urbano della A24 dalla tangenziale est raccordo anulare fino al 9 dicembre divieto di transito su via della Pisana tra via Di Monte stallonara e via di Malagrotta nelle due direzioni inevitabili le ripercussioni alin tutta la zona ma per i dettagli di ed altre notizie potete consultare il sito