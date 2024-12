Serie A svelata la top-11 2023 2024 | comanda l’Inter due giocatori del Bologna

Leggi su Sportface.it

La cerimonia del Gran Galà del Calcio Aic è arrivata al momento clou, quella in cui è statala Top-11, ovvero la formazione con i miglioridella passata stagione. Come prevedibile, dopo la splendida cavalcata scudetto, c’è una nutritissima presenza didel, ma anche ben duedel, protagonisti nella storica annata che ha segnato il ritorno in Europa dei felsinei. Ecco, quindi, la Top-11, schierata con un 4-3-3: Yann Sommer (Inter); Raoul Bellanova (Torino, ora all’Atalanta), Riccardo Calafiori (, ora all’Arsenal), Alessandro Bastoni (Inter), Federico Dimarco (Inter); Nicolò Barella (Inter), Hakan Calhanoglu (Inter), Teun Koopmeiners (Atalanta, ora alla Juventus); Marcus Thuram (Inter), Lautaro Martinez (Inter), Joshua Zirkzee (, ora al Manchester United).