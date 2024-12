Secoloditalia.it - Scrive “Amo Gesù” sulla fascia arcobaleno: la FA lo punisce, ma “grazia” il calciatore musulmano

Marc Guehi, capitano del Crystal Palace ha subito il rimprovero dell’FA ( associazione calcistica inglese) assieme al proprio club, per aver scritto “Io amofascettadedicata all’Lgbt, secondo un articolo del Daily Mail . Un altro caso in cui il politicamente corretto finisce per censurare chi pretende di esprimersi liberamente, un’ipocrisia fuori dal comune che giustifica tutto con una finta “inclusività”. Per quanto riguarda il capitano dell’Ipswich Samuel Morsy, lui non riceverà alcuna punizione per aver rifiutato di indossare la fascetta multicolor, viste le sue convinzioni religiose musulmane. Questo episodio fa intuire che solo una religione europea come il Cristianesimo debba essere messa sotto torchio, le altre possono fare ciò che vogliono: provvedimenti e argomentazioni che fanno rabbrividire.