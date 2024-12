Roma gaffe contro l’Atalanta | Dovbyk in campo con nome sbagliato sulla maglia

Leggi su Sportface.it

Se non bastasse l’ennesima serata storta di una stagione partita malissimo per la, sconfitta per 0-2 in casacon tanto di gol ed esultanza sfrenata dell’ex Nicolò Zaniolo, a completare il quadro è anche una svista che ha riguardato il centravanti giallorosso Artem. Il numero 11 della, infatti, ha giocato con ilscritto in maniera erratamaglietta, su cui campeggiava un insolito “Dobvik”, quindi con V e B invertite e una I al posto della Y. Una piccola curiosità subito notata e rilanciata sui social.inconSportFace.