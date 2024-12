Abruzzo24ore.tv - Rigopiano, confermata la condanna all'ex prefetto: nuovi processi per altri imputati

Pescara - La Cassazione stabilisce le responsabilità per la tragedia del 2017: sentenze definitive e appelli bis riaccendono la speranza per i familiari delle vittime. La giustizia ha emesso un nuovo verdetto sulla strage di, dove il 18 gennaio 2017 una valanga travolse l’Hotel, causando la morte di 29 persone. La Cassazione ha confermato laa 1 anno e 8 mesi per l'exdi Pescara, Francesco Provolo, riconosciuto colpevole di rifiuto di atti di ufficio e falso. Parallelamente, i giudici hanno disposto un appello bis per sei ex dirigenti della Regione Abruzzo, precedentemente assolti nei due gradi di giudizio precedenti. Processo d'appello per il sindaco eLa Suprema Corte ha inoltre deciso di riaprire il caso per l’ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e per cinque dirigenti provinciali e un tecnico comunale, i quali saranno giudicati nuovamente dalla Corte d’Appello di Perugia.