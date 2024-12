Ilfattoquotidiano.it - Regeni, il teste Delta in modalità protetta: “L’ho sentito che veniva torturato, noi nel cimitero dei vivi”. Ballerini: “Terrorizzato, Egitto non è sicuro”

“Hoquando Giulio, si lamentava e parlava in italiano e arabo. Lo vidi per la prima volta nel commissariato Dokki, eravamo stati arrestati entrambi il 25 gennaio 2016. Lui chiedeva di potere parlare con un avvocato e con l’ambasciata”. Nell’aula Occorsio del Tribunale di Roma, nel processo per il sequestro, le torture e l’omicidio del giovane ricercatore italiano, a testimoniare è stato “”, un cittadino egizianoin. Imputati sono quattro 007 egiziani, sotto accusa per avere sequestrato,ed ucciso. Si tratta di Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato (mentre al solo Sharif sono contestati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato, ndr).