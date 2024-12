Iltempo.it - Qui crolla tutto! Dopo la Germania di Scholz ora è crisi anche in Francia

meno di tre mesi, il governo di Michel Barnier rischia di cadere e di passare alla storia della Quinta Repubblica come il più breve. Il primo ministro francese ha attivato l'articolo 49.3 della Costituzione per far approvare il controverso disegno di legge sul finanziamento della sicurezza sociale (PLFSS), che era in discussione all'Assemblea nazionale. Lo speciale strumento costituzionale consente di far adottare un testo senza passare dal voto dell'Assemblea, esponendo però il governo alla possibilità che venga presentata una mozione di sfiducia che, se approvata, lo farebbe cadere. Le opposizioni già hanno annunciato più di una mozione di censura, che una volta depositate vengono esaminate 48 ore. Per passare servono i voti della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea nazionale, cioè 289 su 577.