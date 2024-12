Tarantinitime.it - Polizia chiude un ristorante a Torre Colimena

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoLadi Stato ha proseguito i controlli finalizzati ad accertare lo stato dei luoghi ed il ripristino del corretto esercizio dell’attività di ristorazione in un locale a. I poliziotti del Commissariato di Manduria, unitamente a personale del Dipartimento di Prevenzione Asl, hanno ispezionato uncon l’annessa pescheria, già sottoposto a controllo nel luglio scorso, al fine di verificare il corretto adempimento, da parte del gestore, di un’ordinanza di sospensione dell’attività di ristorazione nelle more dell’ottenimento dell’autorizzazione alla scarico emessa del Comune di Manduria in conseguenza delle gravi irregolarità accertate nel precedente controllo, nonché di un’ulteriore ordinanza del medesimo Comune che prescriveva la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi per le opere di costruzione abusive rilevate a suo tempo dal Comune.