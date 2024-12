Ilgiorno.it - Oligarca russo evaso da Milano: processo immediato per il coordinatore della fuga di Artem Uss

– È stato chiesto il giudizioper Dmitry Chirakadze, l’aristocraticodi 54 anni vicino ai funzionari di Mosca arrestato lo scorso 13 giugno con l’accusa di essere il “diUss, l’imprenditore e figlio di unil 22 marzo 2023 mentre era agli arresti domiciliari a Basiglio, in provincia di, in attesa di estradizione negli Stati Uniti. Attualmente il cinquantaquattrenne, residente in Svizzera, è in carcere. Il giudiziochiesto per Chirakadze dal pubblico ministero Giovanni Tarzia e del procuratore Marcello Viola è un procedimento penale che accelera i tempi delin cui si salta l’udienza preliminare per passare direttamente al dibattimento: il giudice ha cinque giorni di tempo per disporlo oppure per rigettare la richiesta.