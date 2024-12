Lanazione.it - Mense scolastiche e impianti sportivi a Montecatini. “Più risorse per le fasce deboli”

Terme, 3 dicembre 2024 – “Maggiore equità e piùper tutelare le, senza gravare su chi si trova in difficoltà”. È questo il principio della delibera di indirizzo per la rimodulazione delle tariffe dei servizi comunali approvata dalla maggioranza nell’ultimo consiglio. Agli uffici è stato chiesta una revisione completa del sistema attualmente in essere ae, per qualche settore, potrebbero arrivare novità concrete entro la fine dell’anno. Enrico Giannini, assessore al bilancio e ai tributi, spiega gli obiettivi di questo provvedimento. “Dopo un’attenta valutazione – spiega l’esponente della giunta – abbiamo ritenuto opportuno una revisione delle tariffe nell’ottica di una maggiore equità sociale. Faccio un esempio concreto: quelle della mensa scolastica sono ferme ormai da un decennio, un periodo di tempo in cui ci sono state evoluzioni dei costi del servizio, 3,60 euro a pasto.