Puntomagazine.it - Mariglianella e Scisciano: sequestrati due tonnellate di botti illegali

Leggi su Puntomagazine.it

. L’operazione di controllo ad opera della Guardia di Finanza che, in due distinti controlli, ha operato il sequestro e denunciate due personeMriglianella e. I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, anche alla luce delle indicazioni ricevute dal Prefetto – Dr. Michele di Bari in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno intensificato le attività di controllo economico del territorio al fine di contrastare la vendita di giochi pirotecnicie pericolosi.All’esito di due distinti recenti interventi, i militari hanno sequestrato oltre 2di diillegalmente prodotti, tre telefoni cellulari e un furgone.Denunciate due persone, di cui una arrestata, per fabbricazione, detenzione, vendita e trasporto di materiale esplodente, nonché per violazioni delle norme antincendio e di pubblica sicurezza.