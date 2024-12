Lanazione.it - La ’rivoluzione’ dei rifiuti. La differenziata sarà differente. Ecco come cambia la raccolta

È partita la rivoluzione sul conferimento deia Monte Argentario. Il progetto "Vaiani",lo ha ribattezzato il sindaco Arturo Cerulli in conferenza stampa, è iniziato con l’installazione dei nuovi cassonetti informatizzati per lasu tutto il territorio comunale, che richiederà circa un mese e mezzo di tempo. E parte anche tutta la campagna di sensibilizzazione per i cittadini. Sono stati piazzati ieri i primi cassonetti nel quartiere del Pozzarello e via via andranno su tutto il territorio. Nei pressi delle nuove postazioni saranno presenti gli educatori ambientali, che forniranno informazioni e pieghevoli informativi. Hanno presentato ieri il progetto, in sala consiliare, il sindaco Arturo Cerulli, l’assessore all’Ambiente Michele Vaiani, il dirigente all’Ambiente Alessandro Villani e il progettista del piano Alessandro Bisdomini.