I programmi in tv oggi 3 dicembre 2024 | film e intrattenimento

Su Rai Uno Libera; su Rai torna Belve, su Canale 5 Endless Love. Guida aiTv della serata di martedì 3Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 3? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.10. Antlers – Spirito insaziabile. Julia Meadows, torna nella cittadina natale nell’Oregon dove è accolta dal fratello sceriffo Paul, presso la casa di famiglia, dimora dove si perpetravano violenze. Julia insegna a scuola e si interessa a Lucas, bullizzato dai compagni e con una famiglia disastrata: orfano di madre, vive col fratellino Aiden e il padre tossicodipendente, entrambi affetti da una malattia che li sta mutando in qualcosa di mostruoso.