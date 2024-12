Grillo | M5s morto fatevi altro simbolo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.25 "Sono ottimista per il voto del 5 dicembre",anche se "i valori del M5s in questi 3 anni sono scomparsi", "tutti i progetti che inviavo al Mago di Oz(Conte, ndr) non arrivavano mai a nulla per che non si faceva trovare". Cosìsul web alla guida di un carro funebre. Poi:Conte"è stata la carta vincente per disintegrare il Movimento nella sua identità", ora "coraggioun",M5s"é strama è compostabile, l'humus che c'è dentro non è. Questo Movimento avrà undecorso che ci siate voi o no", ha detto.