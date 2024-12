Ilrestodelcarlino.it - Fossombrone, momento no: "Ma ora dobbiamo reagire"

Per ilè stato poco fruttuoso, in termine di risultati, il mese di novembre, specialmente nella seconda parte, ma se si allarga lo sguardo a tutto il percorso fatto si evince che dopo 14 gare la classifica gli assegna il quarto posto, a solo due punti dalle terze e a tre dalla seconda. Una situazione che in estate sarebbe stata più che gradita, certo il ‘tesoretto’ fin qui accumulato non va disperso. "Stiamo pagando ad un prezzo altissimo ogni minima disattenzione – osserva l’allenatore Michele Fucili il giorno dopo la sconfitta con l’Avezzano – e al tempo stesso pur creando tante situazioni da rete non riusciamo a concretizzarle. Detto questo, di sicuro per tornare a fare risultatoconcedere meno ai nostri avversari, essere più compatti in fase difensiva ancora di piùsforzarci ad essere squadra e anche se inconsciamente sarebbe facile pensare a se stessi noi non possiamo permettercelo.