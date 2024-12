Fondazione Con il Sud 12 progetti per sostenere i caregiver | stanziati 4 mln di euro

Leggi su Ildenaro.it

sono familiari che si occupano in maniera gratuita e volontaria dei propri cari con bisogni di cura elevati (ad esempio pazienti oncologici, cronico degenerativi, con malattie rare, con disabilità congenita o sopravvenuta), con ovvie ripercussioni sulla propria quotidianità e sull’assetto familiare. Una situazione che comporta cambiamenti nello stile di vita, con conseguenze negative in termini di occasioni di lavoro, disponibilità economica, benessere psicofisico e socialità. Interverranno in questo contesto i 12 nuoviche laCon il Sud ha selezionato con la quinta edizione del bando socio-sanitario e che sosterrà complessivamente con 4 milioni di. Tre iniziative saranno avviate in Campania (province di Napoli e Caserta) e in Sicilia (province di Siracusa, Trapani, Catania), due in Puglia (province di Brindisi, Lecce, Foggia e Barletta-Andria-Trani) e Sardegna (provincia di Nuoro), una in Basilicata (provincia di Potenza) e in Calabria (provincia di Crotone).