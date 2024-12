Ilrestodelcarlino.it - Da Cuccuru a Zarid. Via a Sportivamente

Esordisce oggi, e prosegue per l’intera settimana, il ’Festival’, giunto all’ottava edizione. Coordinata dall’associazione sassolese ’Fuori Campo 11’, la rassegna animerà Sassuolo mescolando attività sportive e integrazione sociale. Si parte oggi : appuntamento alle scuole medie Parco Ducale, per il talk che vede ospite Adil, vincitore del Mondiale di Para Pole Dance e terzo classificato al Campionato Italiano di Tennis Showdown. Domani alle 10, alla scuola Ferraris di Modena interverrà Rita, atleta di triathlon alle Paralimpiadi e parte dello staff di ’Obiettivo 3’, l’associazione creata da Alex Zanardi. Importante e in un certo modo storico, inoltre, il ritrovo al Bowling Club di Formigine con il ’Dream Team Bowling’ e i ’Draghi Rossi’: giovedì alle 20 si terrà infatti il secondo Torneo di Bowling dedicato a ragazzi e ragazze speciali.