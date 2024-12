Cultweb.it - Come andò il primo trapianto di cuore della storia?

Il 3 dicembre 1967 è una data che ha segnato una pietra miliare nellamedicina. In questo giorno, il chirurgo sudafricano Christiaan Barnard, all’ospedale Groote Schuur, compie un’impresa che sembra uscita da un romanzo di fantascienza: ildida un essere umano a un altro. Il paziente in questione è Louis Washkansky, un uomo di 55 anni affetto da una grave cardiopatia, mentre il donatore è una giovane donna di 25 anni, Denise Darvall, deceduta in seguito a un incidente stradale.Christiaan Barnard, il chirurgo che ha tentato ildi– Fonte: La VanguadiaL’intervento, durato oltre nove ore, è un’impresa titanica. Un’equipe di chirurghi, anestesisti e infermieri lavorato incessantemente per sostituire ilmalato di Washkansky con quello sanodonatrice.