Cerveteri e la Cina si incontrano | il Sindaco riceve una delegazione di Taizhou

, 3 dicembre 2024 –e l’Oriente mai così vicine. Ieri pomeriggio infatti, ildiElena Gubetti, insieme al ViceFederica Battafarano e l’Assessora Francesca Appetiti, ha ricevuto in Sala Ruspoli unadi, città-prefettura nella provincia dello Zhejiang che conta oltre 5milioni di abitanti.Un momento conviviale, uno scambio di conoscenze, che ha consentito agli ospiti di mostrare alle tipicità della propria città e all’Amministrazione comunale didi far conoscere attraverso dei video e delle immagini, il sito Unesco della Necropoli della Banditaccia, del Museo Nazionale Cerite e del panorama etrusco.A far da cornice, lo scambio di doni tra le due amministrazioni, conche ha omaggiato gli ospiti con una meravigliosa riproduzione etrusca realizzata da Roberto Paolini, maestro ceramografo di Pithos Ancient Reproduction e con una degustazione di olio locale, prodotto che nel prossimo weekend, da venerdì 6 a domenica 8 dicembre sarà protagonista nel Centro Storico con la 15esima edizione della Festa dell’Olio Nuovo.