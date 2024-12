Lanazione.it - Centinaia di tesserati ma pochi spazi: "Società costrette ai salti mortali"

Leggi su Lanazione.it

Tantissimesportive attive sul territorio, ma senzaadeguati per tutti. La situazione degli impianti sportivi della città e della provincia non è sicuramente delle più rosee, con poca disponibilità di strutture in relazione all’altissimo numero di squadre presenti. Soprattutto nel mondo del calcio si evidenziano questi problemi, con un aumento delle iscrizioni e con una difficoltà sempre maggiore dei vari club nel riuscire a gestire tutte le difficoltà. Il Canaletto Sepor, una delle realtà storiche cittadine, con un bacino d’utenza di 350e un solo un campo sportivo a disposizione l’Astorre Tanca, ha fatto nonsacrifici per poter organizzare un programma di allenamenti soddisfacente. A spiegare nel dettaglio la situazione è la presidente del sodalizio canarino Sabrina Benassi: "Partiamo dal presupposto che non è facile accontentare tutti e che se i bambini sono i primi ad adattarsi, con le famiglie il discorso è più complicato.