Lapresse.it - Caso Cecchettin: zio vittima, Turetta sarà sempre assassino di mia nipote

Venezia, 3 dic. (LaPresse) – “Non vincerà nessuno perché noi abbiamo perso Giulia, la famiglia di Filippo ha perso Filippo e lui resterà quello che è. A prescindere dalla condanna e dalla durata della condanna, lui rimarràl’di Giulia”. Lo ha detto Andrea Camerotto, zio di Giuliadi femminicidio, fuori dall’aula del tribunale di Venezia, dove i giudici della Corte d’Assise di Venezia sono riuniti in camera di consiglio per emettere il verdetto nei confronti di Filippo, reo confesso della morte della ex fidanzata. “La giustizia gli darà la possibilità di risollevarsi socialmente – ha affermato – ma non potrà uscire dal carcere e non essere l’di Giulia, loper”.