Capaccio Paestum: due arresti per detenzione di sostanze stupefacenti

Il 29 novembre u.s., in località Laura del Comune di, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Battipaglia hanno proceduto all'arresto di due uomini, uno dei quali già sottoposto ai domiciliari, per il reato didi sostanza. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, gli stessi sarebbero stati individuati in possesso di circa cinque grammi di crack nonché materiale per il confezionamento. Su disposizione del P.M. di turno, gli indagati venivano associati alla Casa Circondariale di Fuorni, in attesa della convalida dell'arresto.