Affitti brevi, cambia tutto: tutte le nuove regole per gli host

L’Italia modifica il regolamento sugli: da adesso non saranno più possibili le vecchie abitudiniil volto dell’ospitalità a breve termine in Italia. Una nuova stretta normativa introduce importanti novità per i gestori di strutture ricettive. Una disposizione che segna un deciso passo verso un controllo più rigoroso degli accessi e dell’identificazione degli ospiti.leper gli(Ansa Foto) – Cityrumors.itLa prima novità riguarda proprio l’abbandono delle modalità di identificazione a distanza. Non sarà più possibile, infatti, verificare l’identità degli ospiti tramite l’invio telematico delle copie dei documenti. Allo stesso modo, sarà vietato consentire l’accesso agli alloggi attraverso codici automatizzati o key box, strumenti fino ad oggi largamente utilizzati per facilitare il check-in self-service.