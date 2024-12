Ilfattoquotidiano.it - Aborto, la relazione 2024 inviata al Parlamento con quasi un anno di ritardo. E non c’è traccia della mappa dei luoghi per l’Ivg

Non è ancora stata pubblicata lasull’applicazionelegge 194, quest’inancora più di quanto già accaduto in passato (in base alla stessa legge sarebbe dovuta uscire a febbraio). L’Istituto superiore di sanità, interpellato da ilfattoquotidiano.it, ha dichiarato di averlaal ministeroSalute e quest’ultimo ha affermato di averla trasmessa al. Ora si attende però la diffusione. Lanon è l’unico tassello mancante. Sul sito del ministero, infatti, dovrebbe essere resa disponibile unacon i presidi sanitari in cui è possibile abortire. Lo prevedono gli “Interventi per il miglioramentoqualità dei dati, dell’offerta e dell’appropriatezza delle procedure di esecuzione edivulgazione delle informazioni sull’interruzione volontaria di gravidanza”, un corposo progetto coordinato dall’ISS (Istituto superiore di sanità) finanziato per 100mila euro con un progetto del ministeroSalute del 2022 e articolato in una serie di azioni tra cui, appunto, lasuidel, un’informazione su cui l’Italia è in grave deficit.