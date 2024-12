Ilrestodelcarlino.it - Via delle Moline: "Le indagini aiutano, gira meno droga . Ma il degrado resta"

"Tre anni fa, dopo l’aggressione in via, fui io ad alzare i toni, perché non si potevano continuare a trattare da criminali comuni dei soggetti che invece si muovevano nell’ambito di un’associazione organizzata, con modalità analoghe a quelle della camorra". Giovanni Favia, che in viaè di casa, in questi anni ha avuto modo di osservare dalle vetrine del suo ristorante l’evoluzione dello spaccio nella zona. E, dopo le condanne seguite alla maxi indagine della Squadra mobile, coordinata dalla Dda, si è fatto un’opinione precisa: "Viaè migliorata molto dopo quella retata – dice –, ma il problema, benché con modalità diverse, si è solo spostato: tra piazza Verdi e via Petroni lo vediamo ogni giorno quello che c’è. Il bassoche oggi ci affligge, che si trasforma in furti e spaccate, è legato al fatto che lac’è e c’è chi la consuma e per pagarsela è pronto a tutto.