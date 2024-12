Lanazione.it - Vaccini: 760mila persone in Toscana hanno fatto quello contro l’influenza

Firenze, 2 dicembre 2024 – Sta procedendo a ritmi spediti la campagna vaccinale della Regione: quasi 760 milasi sono vaccinatel'influenza in, 80mila in più (+12%) rispetto al 2023. A poco meno di due mesi dalla partenza, si tirano le prime somme della campagna di vaccinazione al 1 dicembre. Il presidente della Regione Eugenio Giani e l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini commentano positivamente i numeri e spiegano che ''è un risultato che supera le aspettative. La vaccinazione rappresenta un intervento fondamentale per la protezione delle nostre comunità, migliora la qualità della vita dellee riduce il carico di pressione sulle nostre strutture sanitarie. I numeri crescono rispetto allo scorso anno e questo è significativo di una diffusa cultura della prevenzione che ci inorgoglisce''.