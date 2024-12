Stellantis Wsj | troppa aggressività tagli costata posto a Tavares

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 2 dic. (askanews) – Carlos, dimessosi domenica da amministratore delegato di, ha pagato con illa sua eccessivasulo dei costi che ha reso sempre più complicate le relazioni con i fornitori, e i concessionari del colosso automobilistico, ma anche con i politici. Questa la tesi del Wall Street Journal che cita fonti anonime a conoscenza dei fatti. Il cambio di leadership – scrive il Wsj – corona una caduta drammatica in disgrazia per un’azienda cheha creato attraverso una fusione di successo nel 2021 e che ha trasformato in una potenza di profitto durante la pandemia. Quest’anno, un calo delle vendite ha portato a un aumento delle scorte e a un forte calo del prezzo delle azioni della società. Le azionihanno perso un ulteriore 6% lunedì.