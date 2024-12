Lopinionista.it - “Reunion”, il nuovo album di Mal e i Primitives

Ph. Niccolò CarosiMILANO – E’ in radio “Go Slow” tratto dal” di Mal e i, sulle piattaforme e store digitali (Believe), con brani editi e inediti in inglese e in italiano, disponibile anche in vinile (Clodio Music). Era il 1966 quando Mal, giovanissimo, si ritrovò nel cuore pulsante di una Roma fervida di sperimentazione musicale. “La mia meravigliosa carriera in Italia cominciò proprio nel locale di via Tagliamento numero 9 – ricorda Mal – un luogo ispirato ai modelli inglesi dai quali provenivo”.Mal e Thefurono scoperti da due attenti osservatori del mondo giovanile e della musica: Alberigo Crocetta e Gianni Boncompagni che si trovavano a Londra in cerca di idee e contaminazioni, e non esitarono a metterli sotto contratto. Il gruppo conquistò fin da subito la simpatia del pubblico italiano.