Quando fragili e disabili sono una risorsa e non un problema

La genuinità, la simpatia, la soddisfazione e l'entusiasmo di studenti, ragazze e ragazzi, famiglie, operatori, volontari, insegnanti e medici da un lato. E dall'altro un paradigma rovesciato nel sociale: chi hatà o è in condizioni di disagio o contà dà un contributo enorme, non solo lo riceve, agli altri cambiando sì la propria vita ma anche quella di chi lo affianca e lo motiva e degli adulti. Un messaggio davvero prezioso e non scontato.queste le caratteristiche plasticamente evidenti alla presentazione, oggi a Milano, dei progetti della Fondazione Allianz Umana Mente nell'evento "La filantropia senza limiti". Progetti, oltre 300, che, da 2001, hanno consentito di sostenere in tutta Italia più di 72 mila persone con differenti situazioni di bisogno, stanziando oltre 40 milioni di euro.