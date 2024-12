Thesocialpost.it - Pierina Paganelli, gli avvocati dei figli: “Non c’è unico colpevole”

Leggi su Thesocialpost.it

Le indagini sull’omicidio di, brutalmente uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino a Rimini, continuano a sollevare interrogativi. Mentre si attende l’esito dell’incidente probatorio, considerato cruciale per accertare la responsabilità di Louis Dassilva, vicino di casa della vittima e indagato principale, emergono dettagli inediti. Tra questi, la scoperta di due tracce di Dna femminile sugli indumenti della vittima.Leggi anche:, Loris Bianchi shock: “Forse l’ho uccisa io, o mia sorella.”Le parole del legale deidi“Non ci sorprende l’assenza del Dna di Dassilva sugli abiti di,” ha dichiarato l’avvocato Marco Lunedei, legale deidella donna, alla trasmissione Ore 14 su Rai 2. “Secondo la Procura, l’assassino si sarebbe protetto con una tuta da imbianchino per evitare di lasciare tracce biologiche e di contaminarsi con il sangue della vittima.