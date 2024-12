Metropolitanmagazine.it - Maria Monsè, chi è la figlia Perla Maria Paravia e le critiche ai “ritocchini estetici”

Questa sera, lunedì 2 dicembre 2024, a varcare la Porta Rossa della 18esima edizione del reality di Canale 5 ci saranno anchee sua. Per la prima non sarà un debutto nella Casa più spiata d’Italia, in cui ha già vissuto nel 2021 quando partecipò al GF Vip 6. Per la seconda, invece, sarà un’esperienza del tutto nuova, e che affronterà in coppia con la madre, occasione perfetta per farsi notare nel mondo dello spettacolo, dove cerca il suo ‘posto al sole’ ormai da tempo. La neo 18enne, infatti, ha già provato a entrare nello showbiz e, oltre alle ospitate a Pomeriggio Cinque (ai tempi di Barbara D’Urso), ha tentato anche di entrare nel docu-reality Rai Il Collegio, ma senza successo., chi è ladi, da stasera concorrente del GFè nata il 21 agosto 2006, dall’amore trae l’imprenditore Salvatore