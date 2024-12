Davidemaggio.it - Lucio Corsi, da Vita da Carlo a Sanremo 2025

E’ tra i Big del Festival dima sconosciuto ai più., cantautore toscano, è pronto a dire la sua per la prima volta sul palco del Teatro Ariston.Artista che unisce il rock al folk, la sua ultima fatica discografica è Tu sei il mattino, singolo pubblicato lo scorso 12 novembre. Ultimamente il suo nome è accostato a quello diVerdone: l’attore e regista romano non soltanto è presente nel videoclip del brano, ma ha arruolato lo stessonel cast della terza stagione dida, la serie di Paramount+, in cui il cantautore interpreta se stesso.A tal proposito, una curiosa ‘predizione’: nella serie Verdone è il direttore artistico di, quindi l’attualeConti, ed è in cerca di un talento poco conosciuto da portare al Festival che individua proprio in, che realizzerà così il sogno di calcare il palco dell’Ariston.