Iltempo.it - L'intervista a Lupi: “Basta con le ideologie. Vogliamo recuperare quelli che non votano”

Leggi su Iltempo.it

Quindici ore di dibattito, tavoli tematici, tutti i leader della coalizione e l'applauditissimo intervento della Presidente Giorgia Meloni. Maurizio, presidente di Noi Moderati, è molto soddisfatto dalla convention del suo partito all'hotel Marriott di Roma. Due giorni intensi e importanti per Noi Moderati, un «nuovo inizio». «Il nuovo inizio oggi - a un anno e mezzo da quel maggio 2023, nascita di Noi Moderati - dice che l'evoluzione del nostro progetto conosce un nuovo impulso. In termini di qualità delle persone: per passione, competenza, esperienza chi sin da subito ha aderito e ancheche si sono aggiunti più di recente testimoniano, con il loro impegno ed entusiasmo, che la strada è giusta». Noi Moderati diventa formalmente la quarta gamba della coalizione di centrodestra? «Quarta, terza, seconda.