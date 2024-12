Secoloditalia.it - L’intervento. La sinistra dei lavoratori non esiste più. Ora è solo al fianco dei violenti

Leggi su Secoloditalia.it

I diritti deisono sacri, specie quelli basilari come avere un lavoro sicuro, dignitoso e ben retribuito. D’altro canto, però, nessuna parte politica o sociale può permettersi di cavalcare l’onda della retorica per ottenere consensi elettorali, accattivandosi, con una certa dose di ipocrisia, le categorie dei.Salario minimo: bandiera o finta scusa per attaccare il governo?Dovremmo tutti sapere che l’economia di una nazione si regge sulla capacità degli imprenditori di produrre ricchezza. Questi devono pagare il giusto tributo all’erario e corrispondere buste paga adeguate, trattenendo per sé un compenso equo. Il problema, però, è individuare quale valore preciso attribuire al termine “giusto”. Tale questione è chiaramente materia per i professionisti dell’economia.